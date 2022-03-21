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Факты / Украина

Захватчики терроризируют население и мародерствуют на временно захваченных территориях — Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Захватчики терроризируют население и мародерствуют на временно захваченных территориях — Генштаб

Вооруженные силы Украины и другие подразделения сил обороны продолжают наносить удары по группировкам российских войск, которые пытаются удержать захваченные рубежи.

В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Чтобы оценить эффективность результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов, агрессор использует оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения Воздушных сил за предыдущие сутки сбили семь воздушных целей врага (один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Между тем российские захватчики продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

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Оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

Причин такой “регистрации” не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации в Второй армейский корпус для отправки на войну против Украины.

Вооруженные силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также наши защитники продолжают уничтожать колонны обеспечения противника.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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