Авиаудары и обстрелы Киева, которые осуществляют российские войска, приводят к загрязнению воздуха в городе.

Об этом заявил сегодня во время своего видеообращения мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он призвал жителей Киева закрывать окна. Кроме того, по словам Кличко, на улице желательно носить респираторы типа FFP2.

– Из-за пожаров после авиаударов в столице и области наблюдается загрязнение воздуха. Поэтому просьба: не открывайте, пожалуйста, окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2, — отметил Кличко.

Он также прокомментировал ночную атаку врага на Подольский район столицы. Кличко рассказал, что в течение ночи спасатели тушили пожар, спровоцированный обстрелом.

Мэр столицы уточнил, что в результате вражеской атаки сгорел торговый центр, были повреждены 6 жилых домов (три из них сейчас непригодны для жизни). Погибли восемь человек.

Кроме того, были повреждены помещения двух школ и двух детских садов.

Во время обращения Кличко также призвал киевлян не снимать блокпосты и передвижения украинских войск.

– Я хочу обратиться к киевлянам: не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, не снимайте блокпосты, охрану стратегических объектов. Не помогайте врагу! – подчеркнул Кличко.

Как сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, начиная с 22.00 воскресенья, 20 марта, в Киеве было зафиксировано увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

В частности, ночью на левом берегу столицы фиксировали содержание таких загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль) – 319 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация, ПДК – 500); оксида азота – 1,3 мкг/м3 (допустимая концентрация – 400); диоксида азота – 20,2 мкг/м3 (допустимая концентрация – 200); диоксида серы – 22,7 мкг/м3 (ПДК – 500); оксида углерода – 490 мкг/м3 (ПДК – 5 000); озона – 74,8 мкг/м3 (ПДК – 160); формальдегида – 8,7 мкг/м3 (ПДК – 35); сероводорода – 2,2 мкг/м3 (ПДК – 8).

На правом берегу Киева содержание загрязняющих веществ в воздухе составляло: взвешенные частицы (пыль) – 804 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500); оксида азота – 1,5 мкг/м3 (ПДК – 400); диоксида азота – 22,7 мкг/м3 (ПДК – 200); диоксида серы – 16,0 мкг/м3 (ПДК – 500); оксида углерода – 1092 мкг/м3 (ПДК – 5000); озона – 91,8 мкг/м3 (допустимая концентрация – 160).

В ведомстве подчеркнули, что ухудшение состояния воздуха ночью, в частности, обусловлено пожарами в зоне боевых действий и в Киеве.

– По состоянию на 10.00 21 марта наблюдается постепенное улучшение качества воздуха в столице, — отметили в управлении.

До полного улучшения ситуации в городе киевлянам рекомендуют не открывать окна, а также без необходимости не выходить на улицу.

Следует отметить, что утром 19 марта Киев охватил смог. В воздухе пахло дымом и была плохая видимость. Впоследствии опасность миновала, и состояние воздуха в столице нормализовалось.

Источник: КГГА, Управление экологии и природных ресурсов КГГА