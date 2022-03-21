Авіаудари та обстріли Києва, які здійснюють російські війська, призводять до забруднення повітря в місті.

Про це заявив сьогодні під час свого відеозвернення мер столиці України Віталій Кличко.

Він закликав мешканців Києва зачиняти вікна. Крім того, за словами Кличка, на вулиці бажано носити респіратори типу FFP2.

– Через пожежі після авіаударів у столиці та в області спостерігається забруднення повітря. Тому прохання: не відкривайте, будь ласка, вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2, – зазначив Кличко.

Він також прокоментував нічну атаку ворога на Подільський район столиці. Кличко розповів, що протягом ночі рятувальники гасили пожежу, спровоковану обстрілом.

Мер столиці уточнив, що внаслідок ворожої атаки згорів торгівельний центр, були пошкоджені 6 житлових будинків (три з них зараз непридатні для життя). Загинули вісім людей.

Крім того, були пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

Під час звернення Кличко також закликав киян не знімати блокпости та пересування українських військ.

– Я хочу звернутися до киян: не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, не знімайте блокпости, охорону стратегічних об’єктів. Не допомагайте ворогу! – наголосив Кличко.

Як поінформували в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА, починаючи з 22.00 неділі, 20 березня, в Києві було зафіксовано збільшення концентрації забруднюючих речовин у повітрі.

Зокрема, вночі на лівому березі столиці фіксували вміст таких забруднюючих речовин: зважені частки (пил) – 319 мкг/м3 (гранично допустима концентрація, ГДК – 500); оксиду азоту – 1,3 мкг/м3 (допустима концентрація – 400); діоксиду азоту – 20,2 мкг/м3 (допустима концентрація – 200); діоксиду сірки – 22,7 мкг/м3 (ГДК – 500); оксиду вуглецю – 490 мкг/м3 (ГДК – 5 000); озону – 74,8 мкг/м3 (ГДК – 160); формальдегіду – 8,7 мкг/м3 (ГДК – 35); сірководню – 2,2 мкг/м3 (ГДК – 8 ).

На правому березі Києва вміст забруднюючих речовин у повітрі становив: зважені частки (пил) – 804 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500); оксиду азоту – 1,5 мкг/м3 (ГДК – 400); діоксиду азоту – 22,7 мкг/м3 (ГДК – 200); діоксиду сірки – 16,0 мкг/м3 (ГДК – 500); оксиду вуглецю – 1092 мкг/м3 (ГДК – 5000); озону – 91,8 мкг/м3 (допустима концентрація – 160).

У відомстві наголосили, що погіршення стану повітря вночі, зокрема зумовлене пожежами в зоні бойових дій та в Києві.

– Станом на 10.00 21 березня спостерігається поступове поліпшення якості повітря у столиці, – зазначили в управлінні.

До повного покращення ситуації в місті киянам рекомендують не відчиняти вікна, а також без потреби не виходити на вулицю.

Варто зазначити, що вранці 19 березня Київ охопив смог. У повітрі пахло димом і була погана видимість. Згодом небезпека минула, і стан повітря в столиці нормалізувався.

Джерело: КМДА, Управління екології та природних ресурсів КМДА