Если белорусские войска перейдут украинскую границу, они будут уничтожены.

Об этом в эфире Настоящего времени заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В частности, он отметил, что территорию Белоруссии сейчас использует РФ для своих военных целей в развязной войне против Украины.

– Но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, – говорится в сообщении.

По словам Алексея Данилова, президент России Владимир Путин заставляет правителя Беларуси Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но “тот понимает, что это будет крахом для Беларуси”.

– Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину, – сказал секретарь СНБО Данилов.

Он отметил, что существующий в РФ рашизм уже более 20 лет и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе.

Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны, поэтому агрессору нужно давать ответ, заявил Данилов.

Он добавил, что не ушедшие из РФ представители французского и немецкого бизнеса фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли Россия покупает оружие, которым убивает украинцев.

В то же время секретарь СНБО отметил, что Украина обязательно выдержит, и наш сектор безопасности даст агрессору достойный отпор.