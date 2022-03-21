Якщо білоруські війська перейдуть український кордон, то їх буде знищено.

Про це в ефірі Настоящего времени заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Зокрема він зазначив, що територію Білорусії зараз використовує РФ для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України.

– Але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, – йдеться у повідомленні.

За словами Олексія Данілова, президент Росії Володимир Путін примушує правителя Білорусі Олександра Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але “той розуміє, що це буде крахом для Білорусі”.

– Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну, – сказав секретар РНБО Данілов.

Він зазначив, що рашизм, який існує в РФ вже понад 20 років і на який світ не звертав уваги, призвів до початку третьої світової війни в Європі.

Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни, тому агресорові треба давати відповідь, заявив Данілов.

Він додав, що представники французького і німецького бізнесу, які не пішли з РФ, фактично є спільниками країни-терориста, оскільки на гроші від цієї торгівлі Росія купує зброю, якою вбиває українців.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна обов’язково витримає, і наш безпековий сектор дасть агресорові гідну відсіч.