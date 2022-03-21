В Украине 21 марта будут работать восемь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом в видеообращении сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, 21 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации на следующих направлениях:

Маршруты эвакуации из Мариуполя в Запорожье:

1. Бердянск – Запорожье. Место сбора: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27

2. Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат Смена.

3. Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы для эвакуации уже выехали из Запорожья.

В Бердянске можно будет дозаправить частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту гуманитарного коридора.

Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Маршруты эвакуации в Киевской области:

4. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев. Место сбора: тренинговый центр ГУ Нацполиции.

Автобусы для эвакуации будут направлены из Вышгорода. К колонне можно присоединиться на частном транспорте из населенных пунктов.

5. Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Шпитьки – Петрушки – Белогородка. Место сбора: ул. Садовая, 13. Автобусы для эвакуации выедут из Белогородки.

6. Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Белогородка. Место сбора: Буча, ул. Энергетиков, 12. Автобусы для эвакуации также выедут из Белогородки.

К колонне можно присоединиться на частном транспорте.

7. Большая Дымерка – Богдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Бровары. Место сбора: Дом сельсовета, ул. Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации выедут из Броваров. К колонне можно подключиться на частном транспорте.

Маршруты эвакуации в Луганской области:

8. Лисичанск – Бахмут. Место сбора: здание ГСЧС, ул. Сосюры, 324.

9. Северодонецк – Бахмут. Место сбора: Дом культуры, ул. Химиков, 28.

10. Горное – Бахмут. Место сбора: Дом культуры, ул. Первомайская, 42 и улица Мира, 136.

Гуманитарные грузы с продуктами и медикаментами направят в Лисичанск, Северодонецк и Горный.