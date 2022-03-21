Оккупационные войска Российской Федерации призывают городские власти Мариуполя сдаться россиянам, иначе угрожают тяжелыми последствиями.

Сообщения Министерства обороны РФ распространили российские государственные СМИ.

Российское пропагандистское агентство РИА сослалось на комментарий начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Обращаясь к городским властям Мариуполя, Мизинцев заявил, что администрация города “имеет выбор” — сдаться или продолжить защиту. Из его заявления следует, что при несогласии городских властей с требованиями оккупантов, администрацию Мариуполя ждет тяжелые последствия, хотя о чем именно речь — он не уточнил.

Советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что ответ российским оккупантам на их требования уже готов.

– Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону россии. Дали время до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов вперед. Х#й вам, а не Мариуполь, — написал Петр Андрющенко.

В украинском правительстве также отреагировали на ультиматумы, которые российские оккупационные силы поставили властям Мариуполя. Украинский вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о подробностях выдвинутого РФ ультиматума.

– Там (в письме России, – Ред.) восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такого же письма направили в ООН и Международный комитет Красного креста, надеясь, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. Ни о каких сдачах и складывании оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне, – сказала она в комментарии Украинской правде.

Ирина Верещук добавила, что при контакте со стороной РФ она обратила внимание на то, чтобы Россия дала коридор, а не расписывала восемь страниц писем.

Источники: CNN, Украинская правда, Петро Андрющенко