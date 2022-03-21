В Україні 21 березня працюватимуть вісім гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів. Про це у відеозверненні повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, 21 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27.

2. Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат Зміна.

3. Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси для евакуації вже виїхали із Запоріжжя.

В Бердянську можна буде дозаправити приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а, вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Маршрути евакуації в Київській області:

4. Козаровичи – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУ Нацполіції.

Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

5. Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації виїдуть з Білогородки.

6. Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: Буча, вул. Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації так само виїдуть з Білогородки.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті.

7. Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації виїдуть з Броварів. До колони можна приєднатись на приватному транспорті.

Маршрути евакуації в Луганській області:

8. Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, 324.

9. Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28.

10. Гірське – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136.

Гуманітарні вантажі з продуктами та медикаментами направлять до Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського.