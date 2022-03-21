По состоянию на сегодняшний день Украина получила от Пентагона военной помощи на 2 млрд долларов. Это в 10 раз больше, чем до полномасштабного вторжения. Об этом в эфире телемарафона рассказал корреспондент из США Дмитрий Анопченко, ссылаясь на слова американского министра обороны Ллойда Остина.

Глава Пентагона сделал такое заявление во время своего интервью для CBS, из которого следует вынести следующие месседжи:

В США сильно озабочены возможностью использования Россией химического или биологического оружия против Украины.

У Минобороны США есть факты, что иностранные найманцы и представители частных военных структур РФ уже собираются в Украину. Но пока на передовой их не видели.

Количество предоставленного Украине оружия будет только увеличиваться. Однако речь идет исключительно о той технике, которой украинские военные уже умеют пользоваться.

Интервью для CNN дала и посол США при ООН Линда Томас Гринфилд. Она заявила, что президент Байден не собирается посетить Украину во время своего европейского турне, а также поделилась подробностями о предстоящем саммите НАТО, который состоится 24 марта в Брюсселе. В частности, ответила на вопрос журналиста, возможно ли направление миротворческой миссии НАТО в Украину.

Американских военных в Украине не будет в этот момент. Другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести военных в Украину, но это решение, которое они должны принять, – сказала Гринфилд.

О том, получит ли Украина обещанную систему противовоздушной обороны С-300 – смотрите в видео:

Тем временем разведка Великобритании заявляет, что российские войска продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины. Это, по ее словам, может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине и помешать поставке жизненно важных средств населения Украины.

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III