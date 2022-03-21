РФ все еще пытается пройти Николаев, несмотря на отсутствие прогресса – Министерство обороны Великобритании

Минобороны Великобритании заявило, что российские войска все еще пытаются обойти Николаев, несмотря на отсутствие прогресса.

— Российские войска на юге Украины все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы, — заявило вечером в воскресенье британское министерство обороны.

— Силы, наступающие из Крыма, не добились большого прогресса за последнюю неделю, — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Между тем, как отметили британские военные, российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины, что может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине и помешать поставкам жизненно важных средств населения Украины.

Ранее стало известно, что Британия продолжит наращивать военную поддержку Украины, чтобы завершить войну. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.