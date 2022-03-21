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Факты / Мир

Кулеба рассказал, какие лица попадут в пятый пакет санкций против России

Анастасия Гевко редактор ленты
Кулеба рассказал, какие лица попадут в пятый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 марта заявил, что пятый пакет санкций против России будет содержать дополнительный перечень лиц, причастных к агрессии и совершению военных преступлений.

Кроме того, по его словам, предусмотрены новые экономические санкции.

– Пятый пакет действительно готовится. Правда, есть государства, которые призывают не спешить с его принятием. Мы активно с этими государствами работаем, объясняем им, что это недопустимая позиция. Я убежден, что пятый пакет будет, он будет содержать дополнительный перечень лиц, которые причастны к российской агрессии, к совершению военных преступлений и которые будут заведены под санкции. И он также предусматривает определенные экономические санкции, – сообщил Кулеба в эфире национального телемарафона.

В то же время он констатировал, что из-за неконструктивной позиции отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку нефти и газа РФ на рынок ЕС.

– Там будут другие экономические вещи, которые сейчас финализируются. И мы обязательно этот пятый пакет тоже дожмем. В конце концов, газ с нефтью тоже дожмем, но это просто займет дополнительное время, – сказал Дмитрий Кулеба.

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