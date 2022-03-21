Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 березня заявив, що п’ятий пакет санкцій проти Росії міститиме додатковий перелік осіб, причетних до агресії та скоєння військових злочинів.

Крім того, за його словами, передбачено нові економічні санкції.

– П’ятий пакет справді готується. Щоправда, є держави, які закликають не поспішати з його ухваленням. Ми активно із цими державами працюємо, пояснюємо їм, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що п’ятий пакет буде, він міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до скоєння військових злочинів, та які будуть заведені під санкції. І він також передбачає певні економічні санкції, – повідомив Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Водночас він констатував, що через неконструктивну позицію окремих держав до п’ятого пакета не буде включено ембарго на постачання нафти і газу РФ на ринок ЄС.