В Чернобыльской зоне отчуждения, захваченной российскими войсками, фиксируют лесные пожары. Их тушение пока невозможно из-за временной оккупации территории.
Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования).
По информации ведомства, в Зоне отчуждения и за ее пределами сейчас наблюдается ухудшение радиационного состояния из-за лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях.
В течение 11-18 марта пожары наблюдались в основном в западной и центральной частях Чернобыльской зоны. Они приводят к росту уровня радиоактивного загрязнения воздуха.
– Тушение пожаров невозможно вследствие оккупации Зоны отчуждения российскими войсками, — отметили в ведомстве.
В Госинспекции предупреждают: если нынешняя ситуация сохранится, это спровоцирует уже в ближайшем будущем существенное ухудшение радиационного состояния как в Чернобыльской зоне, так и далеко за ее пределами – не только в Украине, но и в других государствах.
К ухудшению ситуации может привести несколько причин:
1. В настоящее время в Чернобыльской зоне не работает автоматизированная система контроля радиационного состояния. Поэтому нет информации о нынешнем состоянии радиационного загрязнения.
2. Пожарные службы не имеют возможности тушить лесные пожары в Чернобыльской зоне из-за ее захвата войсками РФ.
3. Лесные пожары сейчас, в холодное время года, являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. А в теплый период пожары могут достичь такой интенсивности, что это приведет к значительному ухудшению радиационного состояния во всей Европе.
– Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивность лесных пожаров в Зоне отчуждения может достичь максимально возможных границ, что приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мер) к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и, соответственно, к значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и во всей Европе, — подчеркнули в ведомстве.
Что известно о захвате Чернобыльской зоны войсками РФ
В первый же день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, войска РФ захватили Чернобыльскую АЭС и находящиеся в Зоне отчуждения объекты.
Контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке АЭС и в Чернобыльской зоне невозможен, как и контроль ядерных материалов.
Российские войска уже несколько раз выводили из строя высоковольтную линию электропередачи, обеспечивающую энергопитание Чернобыльской атомной электростанции, а также города Славутич.
С 24 февраля не производилась ротация персонала ЧАЭС. Работники станции были истощены физически и морально. Ротацию удалось провести 20 марта после около 600 часов работы персонала.
После захвата Чернобыльской зоны российскими войсками начали фиксировать лесные пожары. Озвучивались предположения, что возгорание возникает в результате вооруженной агрессии РФ (попадания снаряда) или умышленного поджога.
Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины