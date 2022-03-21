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Факты / Украина

Радиационное состояние во всей Европе может ухудшиться из-за пожаров в Чернобыльской зоне

Юлия Соколова редактор ленты
Чорнобильська АЕС

В Чернобыльской зоне отчуждения, захваченной российскими войсками, фиксируют лесные пожары. Их тушение пока невозможно из-за временной оккупации территории.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования).

По информации ведомства, в Зоне отчуждения и за ее пределами сейчас наблюдается ухудшение радиационного состояния из-за лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях.

В течение 11-18 марта пожары наблюдались в основном в западной и центральной частях Чернобыльской зоны. Они приводят к росту уровня радиоактивного загрязнения воздуха.

– Тушение пожаров невозможно вследствие оккупации Зоны отчуждения российскими войсками, — отметили в ведомстве.

В Госинспекции предупреждают: если нынешняя ситуация сохранится, это спровоцирует уже в ближайшем будущем существенное ухудшение радиационного состояния как в Чернобыльской зоне, так и далеко за ее пределами – не только в Украине, но и в других государствах.

К ухудшению ситуации может привести несколько причин:

1. В настоящее время в Чернобыльской зоне не работает автоматизированная система контроля радиационного состояния. Поэтому нет информации о нынешнем состоянии радиационного загрязнения.

2. Пожарные службы не имеют возможности тушить лесные пожары в Чернобыльской зоне из-за ее захвата войсками РФ.

3. Лесные пожары сейчас, в холодное время года, являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. А в теплый период пожары могут достичь такой интенсивности, что это приведет к значительному ухудшению радиационного состояния во всей Европе.

– Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивность лесных пожаров в Зоне отчуждения может достичь максимально возможных границ, что приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мер) к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и, соответственно, к значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и во всей Европе, — подчеркнули в ведомстве.

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Что известно о захвате Чернобыльской зоны войсками РФ

В первый же день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, войска РФ захватили Чернобыльскую АЭС и находящиеся в Зоне отчуждения объекты.

Контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке АЭС и в Чернобыльской зоне невозможен, как и контроль ядерных материалов.

Российские войска уже несколько раз выводили из строя высоковольтную линию электропередачи, обеспечивающую энергопитание Чернобыльской атомной электростанции, а также города Славутич.

С 24 февраля не производилась ротация персонала ЧАЭС. Работники станции были истощены физически и морально. Ротацию удалось провести 20 марта после около 600 часов работы персонала.

После захвата Чернобыльской зоны российскими войсками начали фиксировать лесные пожары. Озвучивались предположения, что возгорание возникает в результате вооруженной агрессии РФ (попадания снаряда) или умышленного поджога.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

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Фото: Depositphotos

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