У Чорнобильській зоні відчуження, яку захопили російські війська, фіксують лісові пожежі. Їх гасіння наразі неможливе через тимчасову окупацію території.

Про це поінформували в Державній інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання).

За інформацією відомства, в Зоні відчуження та за її межами зараз спостерігається погіршення радіаційного стану через лісові пожежі на радіоактивно забруднених територіях.

Протягом 11-18 березня пожежі спостерігалися здебільшого в західній та центральній частинах Чорнобильської зони. Вони призводять до зростання рівня радіоактивного забруднення повітря.

– Гасіння пожеж неможливе внаслідок окупації Зони відчуження російськими військами, – наголосили у відомстві.

У Держінспекції попереджають: якщо нинішня ситуація збережеться, це спровокує вже в найближчому майбутньому суттєве погіршення радіаційного стану як у Чорнобильській зоні, так і далеко за її межами – не лише в Україні, а й в інших державах.

До погіршення ситуації можуть призвести кілька причин:

1. Зараз у Чорнобильській зоні не працює автоматизована система контролю радіаційного стану. А тому немає інформації про нинішній стан радіаційного забруднення.

2. Пожежні служби не мають можливості гасити лісові пожежі в Чорнобильській зоні через її захоплення військами РФ.

3. Лісові пожежі зараз, у холодну пору року, є нетиповим явищем для Зони відчуження. А в теплий період пожежі можуть досягнути такої інтенсивності, що це призведе до значного погіршення радіаційного стану в усій Європі.

– Існує велика ймовірність того, що у весняно-літній період інтенсивність лісових пожеж у Зоні відчуження може досягнути максимально можливих меж, що призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до практично повного вигорання радіоактивно забруднених лісів в Зоні відчуження і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі, – наголосили у відомстві.

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Що відомо про захоплення Чорнобильської зони військами РФ

У перший же день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, війська РФ захопили Чорнобильську АЕС та об’єкти, які знаходяться у Зоні відчуження.

Контроль стану ядерної та радіаційної безпеки на майданчику АЕС та в Чорнобильській зоні є неможливим, як і контроль ядерних матеріалів.

Російські війська вже кілька разів виводили з ладу високовольтну лінію електропередачі, яка забезпечує енергоживлення Чорнобильської атомної електростанції, а також міста Славутич.

Із 24 лютого не проводилася ротація персоналу ЧАЕС. Працівники станції були виснажені фізично та морально. Ротацію вдалося здійснити 20 березня після близько 600 годин роботи персоналу.

Після захоплення Чорнобильської зони російськими військами там почали фіксувати лісові пожежі. Озвучувалися припущення, що загоряння виникає внаслідок збройної агресії РФ (влучення снаряда) або навмисного підпалу.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України