Словенские дипломаты вскоре вернутся в Киев

Словения вскоре вернет своих дипломатов в Киев и призывает Евросоюз сделать то же самое. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Cловения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке, – написал Янша.

Ранее в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщал, что Великобритания будет отстаивать интересы Украины на заседаниях Североатлантического альянса и встречах Большой семерки (G7).