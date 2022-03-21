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Факты / Украина

Словенские дипломаты вскоре вернутся в Киев

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Словенские дипломаты вскоре вернутся в Киев

Словения вскоре вернет своих дипломатов в Киев и призывает Евросоюз сделать то же самое. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Cловения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке, – написал Янша.

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Ранее в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщал, что Великобритания будет отстаивать интересы Украины на заседаниях Североатлантического альянса и встречах Большой семерки (G7).

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Фото: Unsplash

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