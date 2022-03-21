Словенские дипломаты вскоре вернутся в Киев

Словения вскоре вернет своих дипломатов в Киев и призывает Евросоюз сделать то же самое. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр страны Янез Янша.
Cловения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке, – написал Янша.
Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. ????????needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24
— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022
Ранее в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщал, что Великобритания будет отстаивать интересы Украины на заседаниях Североатлантического альянса и встречах Большой семерки (G7).