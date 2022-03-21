Словенія незабаром поверне своїх дипломатів до Києва і закликає Євросоюз зробити те ж саме. Про це у своєму Twitter заявив прем’єр-міністр країни Янез Янша.

Cловенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони добровольці. Ми працюємо над тим, щоб Євросоюз зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки, – написав Янша.

Раніше у Twitter прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон повідомляв, що Велика Британія відстоюватиме інтереси України на засіданнях Північноатлантичного альянсу та зустрічах Великої сімки (G7).