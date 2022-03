Словенія незабаром поверне своїх дипломатів до Києва і закликає Євросоюз зробити те ж саме. Про це у своєму Twitter заявив прем’єр-міністр країни Янез Янша.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. ????????needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24

— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022