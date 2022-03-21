В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20.00 21 марта до 07.00 23 марта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Жителей предупредили, что без спецпропусков будет запрещено передвигаться по городу.

Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. В то же время гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

В Киеве и области уже вводили усиленный комендантский час с 15 марта по 17 марта.

Также с 21 марта меняется время комендантского часа на территории Черниговской области. Он буде длится с 20.00 до 6.00.

В этот промежуток времени местным жителям запрещено покидать укрытие или жилье, поскольку усиливается работа наших военных против российских диверсионно-разведывательных групп.