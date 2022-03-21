У Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година із 20.00 21 березня до 07.00 23 березня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Жителів попередили, що без спецперепусток буде заборонено пересуватися містом.

Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Водночас цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.

У Києві та області вже запроваджували посилену комендантську годину з 15 березня до 17 березня.

Також з 21 березня змінюється тривалість комендантської години на території Чернігівської області. Вона триватиме з 20.00 до 6.00.

У цей проміжок часу місцевим жителям заборонено залишати укриття чи власне житло, оскільки посилюється робота наших військових проти російських диверсійно-розвідувальних груп.