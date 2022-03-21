В Офисе президента хотят, чтобы международные организации более активно приобщались к открытию и работе гуманитарных коридоров.

Об этом во время брифинга в Медиа Центре Украина заявила советник — уполномоченная президента по безбарьерности Татьяна Ломакина.

– Мы видим значительную потребность в более активном присоединении Международного комитета Красного креста, организаций ООН, ЮНИСЕФ – всех международных организаций, имеющих право на развертывание гуманитарных миссий. Глава Международного комитета Красного креста уже пообещал, что миссия будет больше приобщаться к работе в Украине, – сказала Ломакина.

По ее словам, уже удалось эвакуировать и спасти 200 тыс. человек – женщины, дети, люди постарше и с инвалидностью.

— Несмотря на то, что оккупанты постоянно срывают договоренности, обстреливают гуманитарные коридоры, украинская сторона не останавливает работу. Только сегодня мы подготовили 26 автобусов, которые Украина направила в Мариуполь, чтобы забрать людей, которые уже сегодня пешком дошли до Мелекино, где планируется забрать их, — рассказала советница президента.

Накануне вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что российские захватчики готовятся захватить украинскую гуманитарную колонну по маршруту Харьков-Малая Рогань.

Фото: Людмила Денисова