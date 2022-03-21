Україна вимагає активного залучення Червоного Хреста, ООН та ЮНІСЕФ до роботи гумкоридорів

В Офісі президента хочуть, щоб міжнародні організації більш активно долучалися до відкриття та роботи гуманітарних коридорів.

Про це під час брифінгу в Медіа Центрі Україна заявила радник-уповновноважена президента з питань безбар’єності Тетяна Ломакіна.

– Ми бачимо значну потребу у більш активному долученні Міжнародного комітету Червоного хреста, організацій ООН, ЮНІСЕФ – всіх міжнародних організацій, які мають право на розгортання гуманітарних місій. Очільник Міжнародного комітету Червоного хреста вже пообіцяв, що місія буде більше долучатися до роботи в Україні, – сказала Ломакіна.

За її словами, вже вдалося евакуювати врятувати 200 тисяч людей – жінки, діти, люди старшого віку та з інвалідністю.