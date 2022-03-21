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Факти / Україна

Україна вимагає активного залучення Червоного Хреста, ООН та ЮНІСЕФ до роботи гумкоридорів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Гуманітарка

В Офісі президента хочуть, щоб міжнародні організації більш активно долучалися до відкриття та роботи гуманітарних коридорів.

Про це під час брифінгу в Медіа Центрі Україна заявила радник-уповновноважена президента з питань безбар’єності Тетяна Ломакіна.

– Ми бачимо значну потребу у більш активному долученні Міжнародного комітету Червоного хреста, організацій ООН, ЮНІСЕФ – всіх міжнародних організацій, які мають право на розгортання гуманітарних місій. Очільник Міжнародного комітету Червоного хреста вже пообіцяв, що місія буде більше долучатися до роботи в Україні, – сказала Ломакіна.

За її словами, вже вдалося евакуювати врятувати 200 тисяч людей – жінки, діти, люди старшого віку та з інвалідністю.

– Попри те, що окупанти постійно зривають домовленості, обстрілюють гуманітарні коридори, українська сторона не зупиняє роботу. Лише сьогодні ми підготували 26 автобусів, які Україна спрямувала до Маріуполя, щоб забрати людей, які вже сьогодні пішки дійшли до Мелекіно, де планується їх забрати, – розповіла радниця президента.

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