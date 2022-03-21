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Факти / Україна

Збито один літак, чотири БПЛА та дві ракети – звіт за добу від ЗСУ

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Збито один літак, чотири БПЛА та дві ракети – звіт за добу від ЗСУ

За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі, як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Всього знищено 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

– Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети.

По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація.

Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донецькому та Луганському напрямках протягом доби Збройні сили України успішно відбили сім атак російських військ.

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