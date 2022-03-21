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Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині та Луганщині ЗСУ відбили 7 атак російських військ – Міноборони

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Донеччині та Луганщині ЗСУ відбили 7 атак російських військ – Міноборони

На Донецькому та Луганському напрямках протягом доби Збройні сили України успішно відбили сім атак російських військ. Українські військовослужбовці завдали втрат ворожій армії.

За даними Міністерства оборони України, загальні втрати живої сили загарбників становлять близько 170 російських військових.

За день українські захисники знищили:

  • 12 танків;
  • дев’ять бойових машин піхоти;
  • три автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт загарбників.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, наголосили у Міністерстві оборони.

Вранці 24 лютого Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Війна в Україні триває вже 25 днів – весь цей час ворожа армія руйнує житлові будинки та вбиває мирних мешканців.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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