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Факты / Украина

22 марта будет работать три маршрута для эвакуации из Мариуполя – Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
22 марта будет работать три маршрута для эвакуации из Мариуполя – Верещук

22 марта Украина будет сосредоточенно работать над эвакуацией мариупольцев. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать три маршрута:

  • Бердянск – Запорожье

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

  • Мангушская община – Запорожье

Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат Смена

  • Никольское – Запорожье

Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23

Автобусы будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00.

Ирина Верещук добавила: украинская сторона понимает, что мест всем не хватит, поэтому просит проходить в автобусы организованно в соответствии с инструкциями наших представителей на месте.

Она заверила, что Украина точно никого не бросит и будет продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезет всех мариупольцев.

Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью. Также решается вопрос для доставки дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.

Постоянные телефоны штабов для помощи мариупольцам в Бердянске:

  • +380615336276
  • +380615335252
  • +380975515917
  • +380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в Запорожье:

  • +380952204111
  • +380672204112
  • 0800503508
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