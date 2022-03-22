22 марта Украина будет сосредоточенно работать над эвакуацией мариупольцев. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать три маршрута:

Бердянск – Запорожье

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская община – Запорожье

Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат Смена

Никольское – Запорожье

Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23

Автобусы будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00.

Ирина Верещук добавила: украинская сторона понимает, что мест всем не хватит, поэтому просит проходить в автобусы организованно в соответствии с инструкциями наших представителей на месте.

Она заверила, что Украина точно никого не бросит и будет продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезет всех мариупольцев.

Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью. Также решается вопрос для доставки дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.

Постоянные телефоны штабов для помощи мариупольцам в Бердянске:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в Запорожье: