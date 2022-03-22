22 марта Украина будет сосредоточенно работать над эвакуацией мариупольцев. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать три маршрута:
- Бердянск – Запорожье
Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
- Мангушская община – Запорожье
Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат Смена
- Никольское – Запорожье
Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23
Автобусы будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00.
Ирина Верещук добавила: украинская сторона понимает, что мест всем не хватит, поэтому просит проходить в автобусы организованно в соответствии с инструкциями наших представителей на месте.
Она заверила, что Украина точно никого не бросит и будет продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезет всех мариупольцев.
Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью. Также решается вопрос для доставки дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.
В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.
Постоянные телефоны штабов для помощи мариупольцам в Бердянске:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
- +380504397529
Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в Запорожье:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508