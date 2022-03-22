22 березня Україна зосереджено працюватиме над евакуацією маріупольців. Про це під час брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватимуть три маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя
Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
- Мангушська громада – Запоріжжя
Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат Зміна
- Нікольське – Запоріжжя
Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00.
Ірина Верещук додала: українська сторона розуміє, що місць усім не вистачить, тому просить проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці.
Вона запевнила, що Україна точно нікого не залишить і буде продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивезе усіх маріупольців.
Зараз вже вирушив із Запоріжжя за маршрутом до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Також вирішується питання для доставки додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.
У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.
Постійні телефони штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
+380504397529
Постійні номери штабів допомоги маріупольцям у місті Запоріжжя:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508