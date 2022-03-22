Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 26 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Україна

22 березня працюватимуть три маршрути для евакуації з Маріуполя – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
22 березня працюватимуть три маршрути для евакуації з Маріуполя – Верещук

22 березня Україна зосереджено працюватиме над евакуацією маріупольців. Про це під час брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватимуть три маршрути:

  • Бердянськ – Запоріжжя

Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

  • Мангушська громада – Запоріжжя

Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат Зміна

  • Нікольське – Запоріжжя

Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00.

Ірина Верещук додала: українська сторона розуміє, що місць усім не вистачить, тому просить проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці.

Вона запевнила, що Україна точно нікого не залишить і буде продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивезе усіх маріупольців.

Зараз вже вирушив із Запоріжжя за маршрутом до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Також вирішується питання для доставки додаткового обєму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.

Постійні телефони штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

  • +380615336276
  • +380615335252
  • +380975515917

+380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям у місті Запоріжжя:

  • +380952204111
  • +380672204112
  • 0800503508
Читайте
Евакуаційні потяги на 22 березня 2022: напрямки та розклад рейсів

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка