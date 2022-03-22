22 березня Україна зосереджено працюватиме над евакуацією маріупольців. Про це під час брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватимуть три маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя

Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

Мангушська громада – Запоріжжя

Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат Зміна

Нікольське – Запоріжжя

Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00.

Ірина Верещук додала: українська сторона розуміє, що місць усім не вистачить, тому просить проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці.

Вона запевнила, що Україна точно нікого не залишить і буде продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивезе усіх маріупольців.

Зараз вже вирушив із Запоріжжя за маршрутом до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Також вирішується питання для доставки додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.

Постійні телефони штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям у місті Запоріжжя: