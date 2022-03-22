Чернобаевка — край казаков: история села, где войска РФ терпят поражение одно за другим

С первых дней полномасштабной войны село Чернобаевка Херсонской области наводит страх на путинских захватчиков, которые то и дело терпят сокрушительное поражение при попытке захватить эту территорию.

Чернобаевка расположена в 11 км от Херсона. Военный аэродром в Чернобаевке временно захвачен врагом: именно там расположены командный пункт войск РФ и место сбора самолетов и вертолетов.

В то же время, это не помешало украинским защитникам 22 марта уже в восьмой раз ударить по оккупированному аэродрому Чернобаевка. Факты ICTV рассказывают историю села Чернобаевка и почему оно стало местом непрерывных поражений РФ.

Официально датой возникновения села Чернобаевка считается 18 августа 1782 года. Тогда территория Херсона входила в состав Российской империи.

Название Чернобаевка происходит от фамилии запорожского сечевого казака Петра Чернобая. Согласно давним преданиям, такое прозвище казаку дали турки: черный – из-за грозного взгляда, бай – владыка. И турки, и татары хорошо знали, чем грозила встреча с казаками Чернобая.

За военные успехи и смелость Екатерина II наградила его земельным наделом вблизи Херсона. Уже после этого на картах появляется новый населенный пункт – Чернобаевые хутора.

В XIX веке население хуторов Чернобая насчитывало около 4,5 тыс. человек. Жители занимались сельским хозяйством и разводили скот, мужчины также занимались добыванием известняка на местных карьерах.

Когда в 1917 году Российская империя потерпела крах, коренным образом меняется и сама Чернобаевка.

Историки подсчитали: только за три года (речь идет о революционных 1917-1920 гг.) государственная власть в Херсоне и окрестностях устанавливалась восемь раз.

Незадолго до образования СССР зимой 1920 года в Чернобаевке устанавливается советская власть. Как и остальные украинские области, Херсонщина потерпела бедствие коллективизации и Голодомора.

Нацистская оккупация во времена германо-советской войны в Чернобаевке продолжалась с августа 1941 года до марта 1944 года.

Уже в послевоенное время местные жители организованно отстроили разрушенную Чернобаевку, а на месте братской могилы защитников села был открыт памятный мемориал.

Самым известным уроженцем Чернобаевки можно считать Алексея Кириченко — он стал первым в истории украинцем, избранным генеральным секретарем, то есть главой Советской Украины.

Во времена оттепели и застоя Чернобаевка славилась своими столовыми винами, хлебом и консервацией.

После восстановления независимости в 1991 году село насчитывало около 9 тыс. жителей. В настоящее время Чернобаевка считается одним из самых больших сел в Украине.

В 2006 году аэропорт Херсон, расположенный в Чернобаевке, получил статус международного. К началу полномасштабной войны годовой пассажиропоток аэропорта состалял более 150 тыс. человек.

24 февраля 2022 года российскими войсками по аэропорту был нанесен ракетно-бомбовый удар.

Бои за Чернобаевку

Уже третью неделю под Чернобаевкой продолжаются бои в районе военного аэродрома. Вот хронология событий, ставших одной из самых позорных страниц в истории “второй армии мира”.

27 февраля – ВСУ разгромили десант и военные вертолеты России.

7 марта – ВСУ уничтожили около 30 вертолетов путинских захватчиков. Уже впоследствии произошел повторный удар, техника РФ была разгромлена в третий раз.

16 марта – ВСУ разгромили еще 7 боевых вертолетов России.

18 марта – ВСУ снова разбили вражескую военную технику, а также – командира армии РФ, генерала Андрея Мордвичева. Вечером атака ВСУ повторилась, дежурный десант РФ был ликвидирован.

21 марта — уже седьмой раз ВСУ разгромили технику и личный состав российских захватчиков.

22 марта — восьмой точный авиаудар ВСУ, в очередной раз разгромивший оккупантов. Уничтожены личный состав и военная техника, потери врага устанавливаются.