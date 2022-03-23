Это на вашей совести: мэр Краматорска обвинил жителей в “сливе” видео перед взрывом

Мэр Краматорска, пострадавшего в результате авиабомбардировок РФ, жестко обратился ко всем, кто на 27-й день войны продолжает распространять фото и видео, которыми может воспользоваться враг.

На своей странице в Facebook вечером 22 марта Александр Гончаренко обвинил местных жителей, сливших информацию о передвижении украинских бензовозов.

В то время они двигались в направлении военного объекта Краматорска, и уже впоследствии туда попала ракета врага.

Уже есть информация, что в результате мощного взрыва в Краматорске погибли люди, много раненых, а также был утерян состав горюче-смазочных материалов и техника.

– Знаете, что такое диванная измена? Это когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе, и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Это когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и скорее, ради лайков, выставляешь это в сеть. Знайте! Это на вашей совести! – эмоционально выразился Александр Гончаренко.

В комментариях большинство жителей Краматорска поддержали мнение мэра. Одному из комментаторов Александр Гончаренко ответил лично.

Источник: Александр Гончаренко