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Факти / Україна

Це на вашій совісті: мер Краматорська звинуватив мешканців у “зливі” відео перед вибухом

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Це на вашій совісті: мер Краматорська звинуватив мешканців у “зливі” відео перед вибухом

Мер Краматорська, постраждалого внаслідок авіабомбардувань РФ, жорстко звернувся до усіх, хто на 27-й день війни продовжує поширювати фото та відео, якими може скористатися ворог.

На своїй сторінці у Facebook ввечері 22 березня Олександр Гончаренко звинуватив місцевих мешканців, які злили інформацію про пересування українських бензовозів.

У той час вони рухалися у напрямку військового об’єкту Краматорська, і вже згодом туди влучила ракета ворога.

Вже є інформація, що внаслідок потужного вибуху у Краматорську загинули люди, є багато поранених, а також втрачено склад паливно-мастильних матеріалів і техніку.

– Знаєте, що таке диванна зрада? Це коли ти бачиш військові бензовози, які їдуть на військовий об’єкт у твоєму рідному місті, і ти, сволота, зливаєш цю інформацію. Це коли ти з посмішкою знімаєш відео обстрілу і скоріше, заради лайків, виставляєш це до мережі. Знайте! Це на вашій совісті! – емоційно висловився Олександр Гончаренко.

У коментарях більшість мешканців Краматорська підтримали думку мера. Одному із коментаторів Олександр Гончаренко відповів особисто.

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Джерело: Олександр Гончаренко

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