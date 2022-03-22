Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов украинского Донбасса.

Глава оборонного ведомства заверил, что Украина их по-прежнему считает своими гражданами и дал несколько рекомендаций, как противодействовать оккупационным властям.

Тех, кто не совершал преступлений, заверил, что им ничего не угрожает.

– С какими-то разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы единые, – сказал Алексей Резников.

Прежде всего, призвал любым способом уклоняться от насильственной мобилизации, чтобы сохранить жизнь.

– Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сдал оружие, – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись, – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро, – посоветовал министр обороны.

По его словам, раскаяние будет учтено.

Те, кто сдадутся с техникой или помогут взять в плен российского офицера, могут рассчитывать на смягчение наказания.

– И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за восемь лет, – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни.

– Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс, – заверил Алексей Резников.

Отдельно министр обороны обратился к матерям, женам и подругам “тех, кто может попасть в лапы российских захватчиков”:

– Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте русской пропаганде – она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце. Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас мучает война. Вместе мы сделаем это скорее. Помните, время идет. После зверств России в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове наши воины настроены выжечь всех интервентов и их пособников раскаленным железом. Не окажитесь среди них. Не ошибитесь, – сообщил в завершение обращения Алексей Резников.

22 марта начались 27-е сутки полномасштабной войны в Украине.

За это время враг потерял около 15,3 тыс. личного состава.

Напомним, что за ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Алексей Резников

Фото: Алексей Резников