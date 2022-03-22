Це ваш шанс – Резніков звернувся до жителів Донбасу

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст українського Донбасу.

Очільник оборонного відомства запевнив, що Україна їх, як і раніше, вважає своїми громадянами та дав кілька рекомендацій, як протидіяти окупаційній владі.

Тих, хто не вчиняв злочини, запевнив, що їм нічого не загрожує.

– Із якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна – це різні українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині, – сказав Олексій Резніков.

Перш за все, закликав у будь-який спосіб ухилятися від насильницької мобілізації, щоб зберегти життя.

– Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю, – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного й зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися, – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко, – порадив міністр оборони.

За його словами, каяття буде враховано.

Ті, хто здадуться з технікою чи допоможуть взяти в полон російського офіцера, можуть розраховувати на пом’якшення покарання.

– І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці вісім років, – наголосив очільник відомства.

Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя.

– Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім’ям, своїм близьким. Це ваш шанс, – запевнив Олексій Резніков.

Окремо міністр оборони звернувся до матерів, дружин та подруг “тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників”:

– Ховайте ваших близьких. Укривайте від біди. Вони потім вам подякують і ви разом порадієте. Не вірте російській пропаганді – вона несе лише горе та смерть. Слухайте своє серце. Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна. Разом ми зробимо це швидше. Пам’ятайте, час іде. Після звірств Росії в Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розпеченим залізом. Не опиніться серед них. Не помиліться, – повідомив на завершення звернення Олексій Резніков.

22 березня почалася 27-ма доба повномасштабної війни в Україні.

За цей час ворог втратив близько 15,3 тис. особового складу.

Нагадаємо, що за ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков