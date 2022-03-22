Російські війська постійно повертаються на аеродром в Чорнобаївці (Херсонська область), попри те, що їх там неодноразово атакували Збройні сили України. Напередодні, 21 березня, ЗСУ розгромили там ворога вже всьоме.

Причини такого “чорнобаївського феномену” пояснив в ефірі телемарафону на українських каналах радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, ворог накопичив велике угруповання військ на напрямку з тимчасово окупованого Криму. Водночас можливостей для перекидання цих сил на неокуповану територію України небагато.

– Вони накопичили величезне угруповання з Криму на цьому напрямку. А перекинути на правий берег, там де Миколаїв, Одеса, можна лише через два мости: перший – Антонівський міст біля Херсона, і другий – це Нова Каховка. Тобто це “пляшкове горло”: їх величезна кількість, а пересуватися можуть лише капілярним шляхом. І як не ховайся у відкритому степу, все одно ми їх знаходимо, – зазначив Арестович.

Він додав, що ворог також намагається накопичити вертолітне угрупування, за допомогою якого хоче перекидати вантажі для військ РФ, наносити удари по українським військам. А для цього загарбникам потрібен аеродром у Чорнобаївці.

– Вертоліт може лише в кіно сідати, де хочеш, і летіти, де хочеш. Насправді, йому потрібна і топографічна прив’язка, і аеродромне забезпечення. Тому вони змушені обирати аеродром. Вони намагаються пересуватися по цьому аеродрому, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, – наголосив Арестович.

Він запевнив, що українські війська продовжать завдавати ударів по ворожим угрупованням на аеродромі.

Російські загарбники використовують аеродром як свій командний пункт і місце збору літаків.

Під час одного з ударів Збройних сил України по аеродрому Чорнобаївки був знищений передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ та саме командування.