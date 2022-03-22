Под Мариуполем боевики “ДНР” захватили колонну эвакуационных автобусов

22 марта возле поселка Мангуш Мариупольского района боевики “ДНР” захватили колонну автобусов и работников ГСЧС, которые гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

– Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет изъята, а людей, возможно, пустят, а возможно и нет, — сказала Верещук.

Напомним, что сегодня, 22 марта, 15 автобусов с местными жителями Мариуполя отправились из Бердянска в Запорожье.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности