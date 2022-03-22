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Факти / Україна

Під Маріуполем бойовики “ДНР” захопили колону евакуаційних автобусів

Маліновська Ангеліна
Евакуація з Бучі

22 березня біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики “ДНР” захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором повинні були евакуювати людей.

Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

– Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні, — сказала Верещук.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, 15 автобусів з маріупольцями вирушили з Бердянська до Запоріжжя.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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