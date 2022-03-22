Під Маріуполем бойовики “ДНР” захопили колону евакуаційних автобусів

22 березня біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики “ДНР” захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором повинні були евакуювати людей.

Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

– Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні, — сказала Верещук.