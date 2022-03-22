Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що в ніч на 22 березня російські війська завдали удару по морському порту в Миколаєві.

Внаслідок обстрілу значно постраждала інфраструктура порту, але поранених, за попередніми даними, на щастя, немає.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у відеозверненні, що сьогодні вночі було три прильоти до міста. За його словами, жертв та поранених немає.

– Готуємось до запуску бізнесу. Сільському господарству потрібна реалізація, працюємо над цим. Також працюємо над відновленням логістичних ланцюжків. Щодо гуманітарної допомоги. Є централізовані постачання, є те, що везуть волонтери. Процедура буде спрощена, – наголосив Кім.

Щодо бойових дій на території Миколаївської області, за даними Генштабу ЗСУ станом на 12.00, російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу провести штурмові дії в районі Олександрівки у Вознесенському районі, а в районі селища Березнегувате, де ворог здійснив розвідку боєм, війська РФ зазнали втрат та відступили.

Фото:: АМПУ