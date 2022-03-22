У ДП Антонов пояснили, чому не встигли врятували Ан-225 Мрія

Легендарний Ан-225 Мрія після ремонту двигуна мав вилеліти з Гостомелю вранці 24 лютого, але не встиг, тому що закрили небо.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів 22 березня повідомила речниця підприємства Лариса Дроздова.

– Ми не змогли підняти в небо Мрію, тому що о 05.00 24 лютого війська РФ почали бомбардути аеропорти та аеродроми України й держпідприємство Антонов ризикувало втратити 20 життів екіпажу літака, – пояснила Лариса Дроздова.

Керівництво підприємства встигло до 23 лютого перевезти п’ять Русланів. Останній із них відлетів до Лейпцига о 23.51 23 лютого.

– Мрія ж стояла в Гостомелі, бо двигун, який потребував ремонту, було змонтовано пізно увечері 23 лютого. Зранку 24 лютого Мрія мала злетіти, але через бомбардування літак залишився на аеродромі, – переповіла події того дня речниця ДП Антонов.

Співробітники підприємства вже під кулями заховали Мрію в укриття, але це не домогло врятувати літак.

Фахівці досі не оглянули літак, щоб оцінити пошкодження, яких зазнав Ан-225. Тільки після цього у ДП Антонов зможуть оцінити втрати.

Нині відомо, що російські війська дуже пошкодили злітну смугу гостомельського аеропорту та майже вщент зруйнували офіс підприємства. Станом на 14.00 24 лютого було відомо також про втрату двох літаків Ан.

– Усі співробітники наразі вирішують, як працювати далі, щоб зберегти підприємство та збудувати нову Мрію. Ви знаєте, що в нас є друга Мрія, але недобудована. За підрахунками, для цього потрібно від $700 млн до $1 млрд, – додала Лариса Дроздова.

Нагадаємо, 27 березня, на четверту добу повномасштабної війни в Україні, в Укроборонпромі повідомили про знищення флагмана української авіації Ан-225 Мрія.

Попередньо відомо, що для відновлення легендарного літака знадобиться понад п’ять років та понад $3 млрд.

Україна має намір докласти усіх зусиль, щоб ці роботи оплатила держава-агресор.

На ДП Антонов є фюзеляж ще однієї Мрії.

Нагадаємо, що за подіями війни можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Укроборонпром