Українські сапери розповіли, скільки української території потрібно розмінувати

Українська Асоціація саперів назвала орієнтовну загальну площу небезпечних територій України, які доведеться розміновувати через те, що вони забруднені вибухонебезпечними предметами.

Ця площа становить щонайменше 82 525 кв. км (враховувались підозрювані та підтверджені райони). Потенційно небезпечні території нанесли на карту. Вони розташовані на півдні та сході країни, а також у Київській та Чернігівській областях.

Усі дані обробляються на основі відкритих джерел інформації за допомогою спеціального геоінформаційного програмного забезпечення.

Фахівці Асоціації саперів України ведуть підрахунок небезпечних територій разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Однак вони зазначають, що це лише попередні розрахунки.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 27-у добу. Російські війська обстрілюють українські міста, мирне населення, житлові будинки, лікарні, школи.

Днями українців також попередили, що ворог заміновує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччях доріг.