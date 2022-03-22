Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 26 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Українські сапери розповіли, скільки української території потрібно розмінувати

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Українські сапери розповіли, скільки української території потрібно розмінувати

Українська Асоціація саперів назвала орієнтовну загальну площу небезпечних територій України, які доведеться розміновувати через те, що вони забруднені вибухонебезпечними предметами.

Ця площа становить щонайменше 82 525 кв. км (враховувались підозрювані та підтверджені райони). Потенційно небезпечні території нанесли на карту. Вони розташовані на півдні та сході країни, а також у Київській та Чернігівській областях.

Усі дані обробляються на основі відкритих джерел інформації за допомогою спеціального геоінформаційного програмного забезпечення.

Фахівці Асоціації саперів України ведуть підрахунок небезпечних територій разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Однак вони зазначають, що це лише попередні розрахунки.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 27-у добу. Російські війська обстрілюють українські міста, мирне населення, житлові будинки, лікарні, школи.

Днями українців також попередили, що ворог заміновує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у полях, лісах,  на узбіччях доріг.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка