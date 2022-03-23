Канцлер Германии призвал отказаться от энергоресурсов из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции Европы против России должны быть не краткосрочной мерой, а продолжительным конфликтом.

Во время пресс-конференции в Берлине он отметил необходимость прекращения зависимости Германии от российского импорта угля, газа и нефти как можно быстрее и интенсивнее.

— Европа вместе со своими друзьями ввела самые строгие санкции против столь великой страны. И они показывают, что оказывают влияние, – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату