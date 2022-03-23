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Факты / Мир

Канцлер Германии призвал отказаться от энергоресурсов из РФ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Канцлер Германии призвал отказаться от энергоресурсов из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции Европы против России должны быть не краткосрочной мерой, а продолжительным конфликтом.

Во время пресс-конференции в Берлине он отметил необходимость прекращения зависимости Германии от российского импорта угля, газа и нефти как можно быстрее и интенсивнее.

— Европа вместе со своими друзьями ввела самые строгие санкции против столь великой страны. И они показывают, что оказывают влияние, – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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