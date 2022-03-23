Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина

России не удалось покорить население Украины, поэтому она усилит давление — Минобороны Великобритании

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
России не удалось покорить население Украины, поэтому она усилит давление — Минобороны Великобритании

Согласно последней оценке разведки Министерства обороны Великобритании, в находящихся под российской оккупацией украинских городах продолжаются протесты гражданского населения.

– Усилия России покорить население путем манипулирования СМИ, распространения пропаганды и установления марионеточных, прокремлевских лидеров пока провалились, – говорится в отчете.

В нем добавляется, что Россия вероятно ответит на эту неудачу все более насильственными и принудительными мерами для подавления украинского народа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка