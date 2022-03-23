России не удалось покорить население Украины, поэтому она усилит давление — Минобороны Великобритании

Согласно последней оценке разведки Министерства обороны Великобритании, в находящихся под российской оккупацией украинских городах продолжаются протесты гражданского населения.

– Усилия России покорить население путем манипулирования СМИ, распространения пропаганды и установления марионеточных, прокремлевских лидеров пока провалились, – говорится в отчете.

В нем добавляется, что Россия вероятно ответит на эту неудачу все более насильственными и принудительными мерами для подавления украинского народа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату.