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Факти / Україна

Росії не вдалося підкорити населення України, тому вона посилить тиск – Міноборони Великобританії

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Росії не вдалося підкорити населення України, тому вона посилить тиск – Міноборони Великобританії

Згідно з останньою оцінкою розвідки Міністерства оборони Великобританії, в українських містах, які перебувають під російською окупацією, продовжуються протести цивільного населення.

– Зусилля Росії підкорити населення шляхом маніпулювання ЗМІ, поширення пропаганди та встановлення маріонеткових, прокремлівських лідерів поки що провалилися, – йдеться у звіті.

У ньому додається, що Росія ймовірно, відповість на цю невдачу все більш насильницькими та примусовими заходами для придушення українського народу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня. Український лідер зв’яжеться з представниками альянсу у відеоформаті.

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