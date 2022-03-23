Российские силы в Украине продолжают страдать от логистических проблем. У них серьезная нехватка пищи, топлива и даже теплой одежды. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 22 марта.

Выявлены признаки того, что некоторые из их солдат страдают от обморожения, потому что им не хватает должного снаряжения для холодной погоды. Это вдобавок к еде и топливу. Постоянные проблемы с обеспечением. Мы также считаем, что у россиян есть проблемы с командованием и контролем. Без связи сложно наладить такие вещи, как логистика и продвижение, – отметил чиновник.

По его словам, на 27 день полномасштабной войны с Украиной российское командование до сих пор не решило проблему пополнения ресурсов. Это все сильно влияет на боевой дух противника.

Мы все еще оцениваем, что россияне испытывают проблемы с деморализацией на разных уровнях и в разных местах… Они не ожидали такого уровня сопротивления, — подчеркнул чиновник.

Согласно последней оценке разведки Министерства обороны Великобритании, в находящихся под российской оккупацией украинских городах продолжаются протесты гражданского населения.

Фото: Минобороны РФ