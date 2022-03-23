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Факти / Україна

Вони не очікували такого рівня опору. У Пентагоні розповіли про моральний стан окупантів РФ

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Вони не очікували такого рівня опору. У Пентагоні розповіли про моральний стан окупантів РФ

Російські сили в Україні продовжують страждати від логістичних проблем. У них серйозний брак їжі, палива і навіть теплого одягу. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня.

Виявлені ознаки того, що деякі з їхніх солдатів страждають від обмороження, тому що їм не вистачає належного спорядження для холодної погоди. Це на додачу до їжі та палива. Постійні проблеми із забезпеченням. Ми також вважаємо, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем. Без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування, – зазначив чиновник.

За його словами, на 27-ий день повномасштабної війни з Україною російське командування досі не вирішило проблему поповнення ресурсів. Це все неабияк впливає на бойовий дух противника.

Ми все ще оцінюємо, що росіяни відчувають проблеми з деморалізацією на різних рівнях і в різних місцях… Вони не очікували такого рівня опору, – наголосив високопосадовець.

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Згідно з останньою оцінкою Міністерства оборони Великобританії, в українських містах, які перебувають під російською окупацією, продовжуються протести цивільного населення.

Фото: Міноборони РФ

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Джерело: Радіо Свобода

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