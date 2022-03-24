Оскільки Росія відмовляється забирати тіла своїх солдатів, убитих на полях битв в Україні, трупи починають розкладатися і виділяти небезпечну отруту, що становить велику загрозу для екології України.

Про це заявив в.о директора управління охорони здоров’я Сумської області Анатолій Котляр.

– Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту, – заявив Котляр.

За словами чиновника, тіла вбитих неможливо впізнати, оскільки при них немає документів. А щоб їх зберігати, Україна замовила 10 рефрижераторів. Але проблема полягає в тому, що через блокування окремих залізничних напрямків холодильні вагони поки не прибули в пункт призначення.

Як уже зазначалося, більшість тіл загиблих росіяни вивозять в сусідню з Україною Білорусь. Їх там складують у вагони і відправляють додому.

Нагадаємо, що за місяць повномасштабного вторгнення українські воїни знищили понад 15 тис. російських військових. Хоча Кремль досі відмовляється озвучувати справжню кількість своїх втрат у війні з Україною.