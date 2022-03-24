Україна хоче обміняти російських моряків на військових з острова Зміїний – Верещук

Уряд України сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний. Наших воїнів хочуть обміняти на російських моряків.

Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що Україна врятувала 11 моряків РФ, яких хочуть віддати для звільнення з полону наших людей.

– Вони (Росія, – Ред.) виявили бажання забрати своїх моряків, яких врятували. Вони тонули у чорному морі. І я сподіваюся, що ми найближчим часом їх заберемо. Але річ у тому, що там не лише моряки. Як виявилося, 92 особи, яких вони захопили у полон, – зазначила Верещук.

Віце-прем’єр розповіла про звернення до неї уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової про можливість паритетного обміну: моряків на моряків, водіїв на водіїв тощо.

– Я говорю: добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам потрібно також захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви говорите про паритетний обмін? Військовополонені мають свій порядок обміну, – наголосила Верещук.

Джерело: Суспільне