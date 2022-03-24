Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Общество

Обстрелы Мариуполя и Пущи-Водицы: в Генштабе ВСУ рассказали о провалах российской армии

Юля Захарченко редактор ленты
Маріуполь

Российско-оккупационные войска обстреливают украинские города, среди которых есть Мариуполь и Пуща-Водица. Враг не оставляет попыток возобновить наступление, чтобы захватить Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и другие города.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что российская армия продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины. Чтобы возобновить потери, РФ начинает заключать новые контракты с военными.

Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

На Волынском направлении противник наступательных действий не совершал. Продолжает сохраняться возможность участия отдельных подразделений белорусской армии в российской агрессии против Украины. По последним данным, возле украинско-белорусской границы находятся до четырех белорусских БТГр.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в населенных пунктах Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Враг продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных заграждений.

Противник совершал артиллерийские обстрелы в городах Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраине Киева.

Читайте
Возле ЧАЭС не могут полностью потушить пожары: в Киеве увеличена концентрация цезия

Вражеская армия пытается блокировать и занять Чернигов, совершая воздушную разведку районов города для обнаружения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Он пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, однако успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник наносил артиллерийские удары по Харькову. Сумы заблокировали, враг наносил артиллерийские и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка