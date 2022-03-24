Российско-оккупационные войска обстреливают украинские города, среди которых есть Мариуполь и Пуща-Водица. Враг не оставляет попыток возобновить наступление, чтобы захватить Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и другие города.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что российская армия продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины. Чтобы возобновить потери, РФ начинает заключать новые контракты с военными.

Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

На Волынском направлении противник наступательных действий не совершал. Продолжает сохраняться возможность участия отдельных подразделений белорусской армии в российской агрессии против Украины. По последним данным, возле украинско-белорусской границы находятся до четырех белорусских БТГр.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в населенных пунктах Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Враг продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных заграждений.

Противник совершал артиллерийские обстрелы в городах Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраине Киева.

Вражеская армия пытается блокировать и занять Чернигов, совершая воздушную разведку районов города для обнаружения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Он пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, однако успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник наносил артиллерийские удары по Харькову. Сумы заблокировали, враг наносил артиллерийские и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры.