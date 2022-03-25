С первых часов вы с нами! Зеленский встретился с председателями парламентов Литвы, Латвии и Эстонии

Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и главой Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом, которые прибыли в Киев.

— С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все ценят. Самое высокое доверие у народа Украины – к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине, – сказал президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил за подписание совместного заявления О безотлагательной необходимости модернизации ПВО Украины, к которой присоединились представители парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

— Мы рады всем тем законодательным инициативам, которые вы проговариваете и делаете в поддержку Украины в своих парламентах, а также на международной арене. Также одними из первых очень помогли с оружием, – отметил он.

Кроме того, Зеленский сообщил о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют гражданское население и уничтожают мирную инфраструктуру.

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Как отметил глава государства, для эффективной защиты граждан Украине необходимо вооружение – средства ПВО, самолеты и бронетехника. Он также заявил о важности дальнейшего усиления санкций против России.

Президент выразил благодарность Литве, Латвии и Эстонии за активную поддержку ускоренного движения нашего государства к членству в ЕС.

Источник: Президент Украины