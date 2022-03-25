Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

З перших годин ви з нами! Зеленський зустрівся з головами парламентів Литви, Латвії та Естонії

Маліновська Ангеліна
З перших годин ви з нами! Зеленський зустрівся з головами парламентів Литви, Латвії та Естонії

Володимир Зеленський провів зустріч з головою Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен та головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.

– З перших годин ви з нами – на рівні лідерів, на рівні народів. Тому ми вам вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують. Найвища довіра у народу України – до ваших країн і до Польщі, це правда. Це відповідає тим крокам, які ви зробили назустріч Україні, – сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував за підписання спільної заяви Про невідкладну необхідність модернізації ППО України, до якої долучилися представники парламентів Литви, Латвії та Естонії.

Читайте
Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України після війни

– Ми раді й усім тим законодавчим ініціативам, які ви проговорюєте і робите на підтримку України у своїх парламентах, а також на міжнародній арені. Також одними з перших дуже допомогли зі зброєю, – зазначив він.

Крім того, Зеленський повідомив про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну, зауваживши, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення та нищать мирну інфраструктуру.

Як зазначив голова держави, для ефективного захисту громадян Україні необхідне озброєння – засоби ППО, літаки та бронетехніка. Він також наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії.

Президент висловив подяку Литві, Латвії та Естонії за активну підтримку прискореного руху нашої держави до членства у ЄС.

Джерело: Президент України

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка