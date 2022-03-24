Загарбники РФ намагаються частково “затягнути” війну – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагаються перевести війну в частково “затяжну фазу” через занадто високі втрати в техніці та особовому складі та відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.

– Все це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки, – уточнив він.

Подоляк розповів, що у агресорів є потреба скоротити всі види втрат і спробувати максимально “зачистити” свої тили від нелояльних елементів – майже 90-95% мирного населення.

– Росіяни намагаються запровадити нові обов’язкові елементи у свою військову тактику. Відбувається частковий окоп росіян на зайнятих рубежах, а також концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення у них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф, – повідомив він.

Михайло Подоляк назвав таку тактику “абсолютно людоїдською” і такою, що має чіткі юридичні визначення у міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності.