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Факты / Украина

Франция впервые за 30 лет развернула одновременно три ядерных субмарина

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Франция впервые за 30 лет развернула одновременно три ядерных субмарина

Впервые за три десятилетия Франция развернула в море одновременно три атомные ракетные подводные лодки. Такой шаг – ответ на российскую ядерную угрозу, сообщает издание The Times.

Две из четырех французских подлодок типа Triomphant с баллистическими ракетами оставили свою базу в Иль-Лонге, к югу от Бреста, усилив одну субмарину, которая обычно находится в постоянном патрулировании под Атлантикой, – говорится в сообщении.

В последний раз Франция прибегала к таким мерам 30 лет назад, во время американо-советского противостояния по ракетам средней дальности в Европе.

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Ранее Минобороны Великобритании спрогнозировало, что украинцы будут продолжать атаковать российскую логистику, лишая их свежих припасов, снижая их способность проводить атаки и и без того снижающийся боевой дух.

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Источник: The Times

Фото: Unsplash

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