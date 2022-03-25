Уперше за три десятиліття Франція розгорнула в морі одночасно три атомні ракетні підводні човни. Такий крок є відповіддю на російську ядерну загрозу, повідомляє видання The Times.

Два з чотирьох французьких підводних човнів типу Triomphant з балістичними ракетами залишили свою базу в Іль-Лонгу, на південь від Бреста, посиливши одну субмарину, яка зазвичай перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою, — йдеться у повідомленні.

Востаннє Франція вдавалась до таких кроків 30 років тому, під час американо-радянського протистояння щодо ракет середньої дальності у Європі.

Раніше Міноборони Великобританії спрогнозувало, що українці продовжуватимуть атакувати російську логістику, позбавляючи їх свіжих припасів, знижуючи їхню здатність проводити атаки і бойовий дух, який і без того знижується.