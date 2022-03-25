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Факты / Мир

Украина нацелится на разрушение логистики и поставки запасов РФ — Минобороны Великобритании

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Украина нацелится на разрушение логистики и поставки запасов РФ — Минобороны Великобритании

Украинские силы наносят удары по важным целям в оккупированных Россией районах страны, говорится в одном из регулярных сводок разведданных Министерства обороны Великобритании.

— Среди этих целей — десантный корабль и склады с боеприпасами в оккупированном порту Бердянск,- говорится в сообщении Минобороны.

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Минобороны Великобритании прогнозирует, что украинцы будут продолжать атаковать российскую логистику, лишая их свежих припасов, снижая их способность проводить атаки и усугубляя и без того снижающийся боевой дух.

Напомним, 24 марта ВСУ ликвидировали крупный десантный корабль Орск Черноморского флота РФ в захваченном Россией порту Бердянск.

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