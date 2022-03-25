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Факти / Україна

Китай розуміє про наслідки можливої допомоги РФ у війні проти України – Байден

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Китай розуміє про наслідки можливої допомоги РФ у війні проти України – Байден

Китай розуміє, що його економічне майбутнє “набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією”. Про це заявив президент США Джо Байден після розмови із китайським лідером Сі Цзіньпінем.

У коментарі репортеру видання Reuters очільник Вашингтону заявив:

Я не погрожував, але дав йому зрозуміти – переконався, що він усвідомлює наслідки допомоги Росії.

Під час “дуже прямої” розмови Байден вказав очільнику КНР на економічну взаємозалежність Китаю та його найбільшого торгового партнера Сполучених Штатів.

Я думаю, Китай розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з росією. І тому я сподіваюся, що він не вдасться до цього (допомоги рф – ред.), – заявив президент США.

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Раніше заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна перемагає у війні з РФ. Вона назвала аж три ознаки, що свідчать про домінування нашої держави над агресором.

Фото: potus

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